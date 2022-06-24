Российских чиновников обязали отказаться от WhatsApp

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Российских чиновников обязали отказаться от WhatsAppИ других зарубежных сервисов
«Коммерсант» узнал, что российские чиновники начали исполнять поручение правительства об отказе от зарубежных сервисов для общения. Среди таких сервисов: Zoom, Webex, WhatsApp.
Журналисты увидели письмо директора департамента цифровой трансформации Минэкономики Александра Маслова, в котором говорится о «недопустимости использования для служебного взаимодействия» зарубежных мессенджеров и сервисов. Чиновникам предложили перейти на отечественные решения: TrueConf и VKTeam.
«Коммерсант» отмечает, что это не первая попытка властей принудить государственных служащих перейти на российские мессенджеры и сервисы. В 2021 году учителям школ разослали рекомендации по общению с родителями только при помощи отечественных решений.
Как уточняют журналисты, особенно Минцифры настаивает на использовании TrueConf. Он принадлежит АО ТКС.