Российских учителей принудят использовать только отечественные мессенджеры

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Российских учителей принудят использовать только отечественные мессенджерыА ещё чиновников
Российское правительство хочет перевести всех госслужащих и бюджетников на российские мессенджеры, почту и сервисы для видеозвонков. В 2022 году это коснётся преподавателей школ и вузов. То есть общаться с родителями учителя смогут только через российские сервисы.
Минцифры уже направило соответствующий документ в правительство. Согласно нему, к февралю 2022 года Минобразования и Минпросвещения должны разработать рекомендации, по которым преподаватели школ и вузов должны будут общаться с родителями, школьниками и студентами через российские мессенджеры и др. приложения.
Пока неизвестно, о каких программах идёт речь. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сказали только, что это уже существующие решения.
Эксперты считают, что реализовать это будет трудно. Дело в том, что систему будет сложно масштабировать на крупные и многоуровневые институты с большим количеством участников.