Российских учителей принудят использовать только отечественные мессенджеры

Минцифры уже направило соответствующий документ в правительство. Согласно нему, к февралю 2022 года Минобразования и Минпросвещения должны разработать рекомендации, по которым преподаватели школ и вузов должны будут общаться с родителями, школьниками и студентами через российские мессенджеры и др. приложения.

Пока неизвестно, о каких программах идёт речь. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сказали только, что это уже существующие решения.

Эксперты считают, что реализовать это будет трудно. Дело в том, что систему будет сложно масштабировать на крупные и многоуровневые институты с большим количеством участников.