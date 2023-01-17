Российским банкам предложили запретить рассылку сообщений через мессенджеры

Тест об этом вышел в «Парламентской газете». Авторы обеспокоены «растущим числом мошенничеств в мессенджерах». По словам сенатора Артёма Шейкина, почти половина всех мошенничеств происходит через WhatsApp. «Роскомнадзору и другим заинтересованным ведомствам нужно усилить контроль по этой проблематике. Но в первую очередь необходимо бороться с корнем мошенничества, а именно с утечками персональных данных. Существующего регулирования для этого недостаточно», — заявил сенатор.

Другой собеседник газеты считает, что к решению проблемы следует подключиться Роскомнадзору и Центробанку. Банкам нужно строго указать, что мессенджеры не входят в «контур безопасности».