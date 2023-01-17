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12:56, 17 января 2023
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Российским банкам предложили запретить рассылку сообщений через мессенджеры

Ради борьбы с мошенничеством

Парламентарии заявили, что российским банкам следует запретить рассылку клиентам любых сообщений через мессенджеры.

Российским банкам предложили запретить рассылку сообщений через мессенджеры

Фото: Unsplash

Тест об этом вышел в «Парламентской газете». Авторы обеспокоены «растущим числом мошенничеств в мессенджерах». По словам сенатора Артёма Шейкина, почти половина всех мошенничеств происходит через WhatsApp. «Роскомнадзору и другим заинтересованным ведомствам нужно усилить контроль по этой проблематике. Но в первую очередь необходимо бороться с корнем мошенничества, а именно с утечками персональных данных. Существующего регулирования для этого недостаточно», — заявил сенатор.

Другой собеседник газеты считает, что к решению проблемы следует подключиться Роскомнадзору и Центробанку. Банкам нужно строго указать, что мессенджеры не входят в «контур безопасности».

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