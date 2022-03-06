Российским госорганам посоветовали завести аккаунты во «ВКонтакте» и Telegram

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Российским госорганам посоветовали завести аккаунты во «ВКонтакте» и TelegramFacebook и Twitter всё равно уже заблокировали
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры подготовить меры по «защите информационной инфраструктуры страны». В рамках этих мер российским государственным органам предложили зарегистрироваться в Telegram и «ВКонтакте».
Чернышенко уже провёл совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти. Он заявил, что главное сейчас — бороться с кибератаками. В аппарате Чернышенко заявили, что многие сайты сейчас размещаются на непрофессиональных площадках. Яндекс, Ростелеком и VK готовы предоставить свои публичные «облака» для максимального быстрого переезда сайтов. Госорганам же следует завести аккаунты в Telegram и «ВКонтакте».
Помимо этого, власти хотят выделить средства IT-компаниям на улучшение жилищных условий и повышение зарплат сотрудников, предоставить им льготные кредиты и др.
Источник: ТАСС