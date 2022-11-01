Российским сотрудникам TikTok предложили уехать из страны из-за мобилизации

13:08, 01 ноября 2022
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Российским сотрудникам TikTok предложили уехать из страны из-за мобилизацииЗа свой счёт
РБК узнал, что сотрудникам российского офиса TikTok компания предложила переехать в Казахстан, Армению и Киргизию. Правда, сделать это придётся за свой счёт.
Журналисты пишут, что после объявления в России мобилизации сотрудникам российского офиса TikTok предложили три страны для переезда — Казахстан, Армению и Киргизию. Руководитель отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасия Панина уже написала у себя в соцсетях, что компания открывает новый офис в Казахстане, который она возглавит.
Работодатель позволил сотрудникам переехать, но все расходы люди должны были взять на себя.