Российским сотрудникам TikTok предложили уехать из страны из-за мобилизации

Журналисты пишут, что после объявления в России мобилизации сотрудникам российского офиса TikTok предложили три страны для переезда — Казахстан, Армению и Киргизию. Руководитель отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасия Панина уже написала у себя в соцсетях, что компания открывает новый офис в Казахстане, который она возглавит.

Работодатель позволил сотрудникам переехать, но все расходы люди должны были взять на себя.