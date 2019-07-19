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Сегодня 15:32

Российское приложение для «состаривания» лица испугало ещё одну страну

FaceApp
На днях власти США предупредили потенциальных кандидатов в президенты о нежелательности использования российского приложения FaceApp. Несмотря на то, что приложение, редактирующее фотографии при помощи нейросетей, используют для развлечения, всё больше иностранных правительств начинают испытывают тревогу. Сегодня, например, список паникёров пополнила Германия.

От использования FaceApp немецких пользователей предостерёг уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер (Ulrich Kelber). По его мнению, существует опасность того, что персональные данные немцев могут попасть не в те руки. Кроме того, про разработчиков приложения известно слишком мало, а условия пользования им «туманные». Достоверно неизвестно, какие именно данные собирает программа и передаёт ли их третьим лицам.

Разработчик FaceApp — компания Wireless Lab, зарегистрированная в Сколково. Вчера CEO компании заявил, что данные пользователей приложения не продаются и не передаются третьим лицам.

Фото: iLounge

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