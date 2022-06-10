Российское приложение «Макдоналдса» сменило название

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Российское приложение «Макдоналдса» сменило названиеНо оно временное
Журналисты заметили, что приложение «Макдоналдса» в App Store и Play Store обновилось и стало называться «Мой Бургер». 12 июня запланировано открытие новых ресторанов на месте помещений американской компании.
РБК уточняет, что Название «Мой бургер» является временным. Дело в том, что новый владелец был обязан убрать бренд «Макдоналдса». Название обещают сменить, когда для ресторанов выберут новое название.
Между тем вариантов названия несколько. Среди них: «Это он», «Точно он», «Компас», «Только так», «Весело и вкусно» и «Свободная касса». А вот логотип для сети ресторанов уже выбрали:
Первые 15 точек нового заведения на месте «Макдоналдсов» должны открыться в Москве и области 12 июня. Сообщается, что в этих ресторанах не будет «БигМака» и «БигТейсти», а также будут подавать напитки «Черноголовка».