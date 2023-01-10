Российскую деловую соцсеть ​​удалили из App Store

Причины удаления в TenChat не сообщили. Есть информация только о том, что сейчас новая версия приложения находится на рассмотрении у App Store.

TenChat характеризует себя как соцсеть для рабочих знакомств и нетворкинга. В маркетплейсы приложения, судя по всему, загрузили не так давно. В Google Play TenChat до сих пор есть. Люди в отзывах жалуются, что не могут зарегистрироваться там за пределами России.