Российскую деловую соцсеть ​​удалили из App Store

15:16, 10 января 2023
1 мин.
Российскую деловую соцсеть удалили из App StoreПричину не озвучили
Российская деловая социальная сеть TenChat сообщила, что её приложение удалили из App Store.
Фото: TenChat
Причины удаления в TenChat не сообщили. Есть информация только о том, что сейчас новая версия приложения находится на рассмотрении у App Store.
TenChat характеризует себя как соцсеть для рабочих знакомств и нетворкинга. В маркетплейсы приложения, судя по всему, загрузили не так давно. В Google Play TenChat до сих пор есть. Люди в отзывах жалуются, что не могут зарегистрироваться там за пределами России.