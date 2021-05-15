Россия назвала незаконными и неэтичными новые правила WhatsApp

Антон Горелкин считает, что новая политика WhatsApp в отношении персональных данных пользователей неэтична. Парламентарий напомнил, что мессенджер «набирал» пользователей на одних условиях, а ставит их перед фактом.

Также Антон Горелкин обратился к закону о передаче личных данных. Он утверждает, что по закону оператор информации обязан запросить разрешение у пользователя на передачу информации о нём третьим лицам. WhatsApp, конечно, соблюдает это условие, но «в форме ультиматума, лишая пользователя возможности выбора». Антон Горелкин считает это нарушением закона.