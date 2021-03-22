Россия не готова к исполнению собственного закона по предустановке отечественных приложений

Как пишет издание «Известия», за неделю до вступления закона в силу российские магазины не получили ни одного смартфона или планшета с предустановленными отечественными приложениями.

Сообщается, что производителя обязаны были начать изготавливать гаджеты с предустановленным российским ПО с 1 января 2021 года. Однако последние полученные магазинами партии содержат технику, созданную до 31 декабря 2020 года. Отечественных приложений там нет.

Торговые сети хотят связаться по этому поводу с производителями, потому что боятся, что могут остаться без необходимых гаджетов после 1 апреля. Впрочем, штрафы за это могут начать назначать лишь после 1 июля.