Приложения
Сегодня в 14:21
Россия не готова к исполнению собственного закона по предустановке отечественных приложений
Гаджеты с предустановленным российским ПО так и не поступили в магазины
Уже 1 апреля в России должен вступить в силу закон о предустановке отечественных приложений на гаджеты. Однако, как оказалось, российские магазины не готовы к исполнению закона.
Как пишет издание «Известия», за неделю до вступления закона в силу российские магазины не получили ни одного смартфона или планшета с предустановленными отечественными приложениями.
Сообщается, что производителя обязаны были начать изготавливать гаджеты с предустановленным российским ПО с 1 января 2021 года. Однако последние полученные магазинами партии содержат технику, созданную до 31 декабря 2020 года. Отечественных приложений там нет.
Торговые сети хотят связаться по этому поводу с производителями, потому что боятся, что могут остаться без необходимых гаджетов после 1 апреля. Впрочем, штрафы за это могут начать назначать лишь после 1 июля.