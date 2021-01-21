Россия не смогла договориться с производителями смартфонов по обязательной установке отечественных приложений

Как напоминает «Коммерсант», закон об обязательной предустановке российских приложений вступает в силу 1 апреля. С этого дня на все смартфоны и планшеты в России должны будут устанавливаться приложения российских разработчиков: Mail.ru Group, Яндекса и др.

По закону, производители смартфонов могут выбрать три варианта исполнения: полностью загрузить приложение в память, поставить только иконки для скачивания или позволить выбрать приложения при активации устройства, а пользователь их скачает сам.

Большинство производителей выбрали третий вариант. Однако такое не устраивает некоторых российских разработчиков, в том числе Яндекс. Как узнал «Коммерсант», компания хочет, чтобы их приложения устанавливали в память, кроме того, они должны располагаться на главном экране смартфона наравне с сервисами Google. Яндекс даже готова платить производителям за это примерно по 25 рублей за устройство.

Выбор приложений при активации устройства, как отмечают эксперты, невыгоден разработчикам. Ведь в большинстве случаев пользователи будут просто пропускать эти окна выбора.