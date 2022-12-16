Россия обяжет Apple разрешить установку приложений из альтернативных магазинов

16:13, 16 декабря 2022
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Россия обяжет Apple разрешить установку приложений из альтернативных магазиновПо крайней мере у Минцифры такие планы
Минцифры сообщило, что намерено обязать Apple разрешить установку приложений из сторонних источников или маркетплейсов. Напомним, что из-за санкций приложения некоторых российских банков стали недоступны в App Store.
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Минцифры упоминает закон ЕС Digital Markets Act (DMA). По нему Apple будет обязана разрешить установку приложений из сторонних магазинов. Российское ведомство готовит аналогичный законопроект.
Если он будет принят, на устройства Apple можно будет устанавливать приложения, которых нет в App Store, и оплачивать покупки не через официальный магазин приложений. Помимо этого, разработчики маркетплейсов получат доступ ко внутренним системным опциям.
Минцифры планирует внести свой законопроект в первом квартале 2023 года.