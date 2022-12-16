Россия обяжет Apple разрешить установку приложений из альтернативных магазинов

Минцифры упоминает закон ЕС Digital Markets Act (DMA). По нему Apple будет обязана разрешить установку приложений из сторонних магазинов. Российское ведомство готовит аналогичный законопроект.

Если он будет принят, на устройства Apple можно будет устанавливать приложения, которых нет в App Store, и оплачивать покупки не через официальный магазин приложений. Помимо этого, разработчики маркетплейсов получат доступ ко внутренним системным опциям.

Минцифры планирует внести свой законопроект в первом квартале 2023 года.