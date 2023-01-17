Россия оштрафовала Apple за навязывание фирменного платежного сервиса

18:32, 17 января 2023
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Россия оштрафовала Apple за навязывание фирменного платежного сервисаНа 1,2 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Apple за то, что компания принуждает разработчиков приложений использовать собственную платёжную систему.
Фото: Unsplash
Штраф составляет 1,2 млрд рублей. ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства ещё в июле 2022 года. Тогда ведомство указывало, что штраф будет оборотным и составит 0,01-0,15% от годовой выручки компании в РФ.
Ранее ФАС узнала, что Apple запрещает разработчикам iOS-приложений информировать пользователей внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store. Это повод для критики компании не только в России.