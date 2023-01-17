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18:32, 17 января 2023
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Россия оштрафовала Apple за навязывание фирменного платежного сервиса

На 1,2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Apple за то, что компания принуждает разработчиков приложений использовать собственную платёжную систему.

Россия оштрафовала Apple за навязывание фирменного платежного сервиса

Фото: Unsplash

Штраф составляет 1,2 млрд рублей. ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства ещё в июле 2022 года. Тогда ведомство указывало, что штраф будет оборотным и составит 0,01-0,15% от годовой выручки компании в РФ.

Ранее ФАС узнала, что Apple запрещает разработчикам iOS-приложений информировать пользователей внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store. Это повод для критики компании не только в России.

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