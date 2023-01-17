Россия оштрафовала Apple за навязывание фирменного платежного сервиса

Штраф составляет 1,2 млрд рублей. ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства ещё в июле 2022 года. Тогда ведомство указывало, что штраф будет оборотным и составит 0,01-0,15% от годовой выручки компании в РФ.

Ранее ФАС узнала, что Apple запрещает разработчикам iOS-приложений информировать пользователей внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store. Это повод для критики компании не только в России.