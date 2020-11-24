Россия отложила обязательную предустановку отечественных приложений на все смартфоны

Об этом пишет РБК со ссылкой на депутата Госдумы, автора закона Сергея Жигарёва. По его словам, произошла задержка постановления правительства, поэтому участники рынка просто не успеют подготовиться к 1 января.

Журналисты напомнили, что закон об обязательной предустановке переносится уже не в первый раз. Изначально он должен был вступить в силу 1 июля 2020 года. Из-за пандемии его перенесли на 1 января 2021 года.

Вчера стало известно, что на все продаваемые в России смартфоны должны будут устанавливать 16 видов отечественных приложений.