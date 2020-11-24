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Россия отложила обязательную предустановку отечественных приложений на все смартфоны
До 1 апреля 2021 года
В Госдуме сообщили, что Россия откладывает обязательную предустановку отечественных приложений на все смартфоны. Соответствующий закон должен был вступить в силу 1 января 2021 года. Теперь же дату перенесли на 1 апреля.
Об этом пишет РБК со ссылкой на депутата Госдумы, автора закона Сергея Жигарёва. По его словам, произошла задержка постановления правительства, поэтому участники рынка просто не успеют подготовиться к 1 января.
Журналисты напомнили, что закон об обязательной предустановке переносится уже не в первый раз. Изначально он должен был вступить в силу 1 июля 2020 года. Из-за пандемии его перенесли на 1 января 2021 года.
Вчера стало известно, что на все продаваемые в России смартфоны должны будут устанавливать 16 видов отечественных приложений.