Россия потребовала от Apple перестать скрывать альтернативные методы оплаты в App Store

В ФАС рассказали, что получили жалобы пользователей iOS-устройств и разработчиков приложений. Люди говорят, что иногда купить товар дешевле на сайте продавца, чем в App Store. Дело в том, что Apple взимает комиссию от 15% до 30% с каждого платежа в App Store. Однако пользователи могут не знать о возможности покупок за пределами магазина приложений.

Одно из руководств Apple запрещает разработчикам iOS-приложений информировать пользователей о наличии альтернативного способа оплаты товара, пишет ФАС.

В ведомстве считают, что такими действиями Apple ограничивает разработчиков в самостоятельном поведении, а это может влиять на честную конкуренцию и приводить к росту цен на продукцию разработчиков.

По требованию ФАС, Apple должна устранить нарушения до 30 сентября 2021 года.