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Россия потребовала от TikTok запретить рекомендации военного контента для несовершеннолетних
Роскомнадзор потребовал от TikTok, чтобы соцсеть убрала из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной направленности.
В ведомстве утверждают, что нашли в TikTok военный контент, связанный со «спецоперацией» на Украине, а также политический контент. В Роскомнадзоре решили, что его «целенаправленно предлагают детской аудитории». Ведомство также пишет: «указанные материалы в большинстве случаев имеют ярко выраженный антироссийский характер».
Какие будут санкции для TikTok за невыполнение требований, Роскомнадзор не сообщил.
Ранее ведомство потребовало от Google убрать рекламные сообщения, содержащие «недостоверную информацию» с российских сайтов. Владельцам самих сайтов пообещали штрафы и даже возбуждение уголовного дел.
Напомним, прямо сейчас многие сайты российских СМИ не работают из-за атаки хакеров группы Anonymous.
Источник: Роскомнадзор