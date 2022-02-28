Россия потребовала от TikTok запретить рекомендации военного контента для несовершеннолетних

В ведомстве утверждают, что нашли в TikTok военный контент, связанный со «спецоперацией» на Украине, а также политический контент. В Роскомнадзоре решили, что его «целенаправленно предлагают детской аудитории». Ведомство также пишет: «указанные материалы в большинстве случаев имеют ярко выраженный антироссийский характер».

Какие будут санкции для TikTok за невыполнение требований, Роскомнадзор не сообщил.

Ранее ведомство потребовало от Google убрать рекламные сообщения, содержащие «недостоверную информацию» с российских сайтов. Владельцам самих сайтов пообещали штрафы и даже возбуждение уголовного дел.

Напомним, прямо сейчас многие сайты российских СМИ не работают из-за атаки хакеров группы Anonymous.