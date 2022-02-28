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Россия потребовала от TikTok запретить рекомендации военного контента для несовершеннолетних

Роскомнадзор потребовал от TikTok, чтобы соцсеть убрала из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной направленности.
Россия потребовала от TikTok запретить рекомендации военного контента для несовершеннолетних

В ведомстве утверждают, что нашли в TikTok военный контент, связанный со «спецоперацией» на Украине, а также политический контент. В Роскомнадзоре решили, что его «целенаправленно предлагают детской аудитории». Ведомство также пишет: «указанные материалы в большинстве случаев имеют ярко выраженный антироссийский характер».

Какие будут санкции для TikTok за невыполнение требований, Роскомнадзор не сообщил.

Ранее ведомство потребовало от Google убрать рекламные сообщения, содержащие «недостоверную информацию» с российских сайтов. Владельцам самих сайтов пообещали штрафы и даже возбуждение уголовного дел.

Напомним, прямо сейчас многие сайты российских СМИ не работают из-за атаки хакеров группы Anonymous.

Источник: Роскомнадзор
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