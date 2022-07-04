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Россия пригрозила Google судом за комиссии для создателей приложений на Android

Поведение компании называют антиконкурентным
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила Google о возможном деле за нарушение антимонопольного законодательства. Компанию обвиняют в создании невыгодных условий для разработчиков приложений.
Россия пригрозила Google судом за комиссии для создателей приложений на Android

ФАС усмотрела в действиях Google признаки злоупотребления доминирующим положением. Дело в том, что компания запрещает разработчикам использовать сторонние платёжные системы в платных приложениях, которые размещаются в Google Play. Специалисты должны применять исключительно платёжную систему Google и платить комиссии.

«Запрет на использование сторонних платёжных систем закреплён в правилах программы для разработчиков Google Play. В случае их нарушения приложение может быть удалено с площадки, либо заблокирована возможность его обновления», — пояснили в ФАС.

Служба заявила, что выдала Google предупреждение, которое должно быть исполнено в течение месяца. Если этого не случится, ФАС может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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