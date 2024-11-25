Россия теперь самая атакуемая хакерами страна

По данным Positive Technologies, в 2022 году число успешных кибератак на российские организации составило 220. В 2023 году их число сократилось до 167, но в 2024 году вновь возросло: на данный момент зафиксировано 217 атак. Также изменилась направленность этих атак. Изначально целью атак была кража данных, теперь же приоритетом злоумышленников является нарушение работы инфраструктуры.

Эксперты подчеркивают важность передовых мер кибербезопасности, включая EDR (Endpoint Detection and Response) и SIEM (Security Information and Event Management), наряду с традиционными инструментами для мониторинга и смягчения угроз. Оперативное реагирование на предполагаемые нарушения, регулярное обновление программного обеспечения и повышенная осведомленность сотрудников о кибербезопасности имеют решающее значение для противодействия этим угрозам.