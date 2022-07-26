Россия вышла в лидеры по скачиваниям VPN. Уступила только одной стране

Как пишет РБК, ссылаясь на статистику AppMagic, в марте-июле Россия занимала второе место в мире по количеству загрузок VPN-сервисов. Страна уступила только Индии.

За первые три недели июля россияне скачали VPN-сервисы скачали более 12 млн раз. В январе 2022 года, например, этот показатель составлял 2 млн раз. Россия находилась на 16-м месте в мире.

Наиболее популярными сервисами среди россиян являются: Super Unlimited Proxy, Secure VPN — Safer Internet, VPN Proxy Master — Safer Vpn, 1.1.1.1: Faster & Safer Internet, Turbo VPN — Secure VPN Proxy.