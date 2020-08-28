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Сегодня 18:40
Россия запретит Apple отклонять новые приложения в App Store без причины
ФАС уже выдала предписание
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запретит Apple отклонять новые приложения в App Store без причины. Компания должна будет удалить из своей документации положение, которое даёт ей право не пускать в магазин даже приложения, которые ничего не нарушают.
Apple уже выдали предписание об устранении нарушения. Проблема касалась сторонних разработчиков приложений. Также по предписанию приложения, разработанные Apple, не должны иметь преимуществ по сравнению со сторонними. Ещё ФАС подчеркнула обязанность компании предоставить другим разработчикам возможность распространять приложения родительского контроля в App Store без потери важных функций.
Apple должна выполнить требование до 30 ноября 2020 года. Однако американская компания может попытаться оспорить претензию ФАС.
Ранее Apple выпустила iOS 12 с предустановленным приложением Screen time для родительского контроля и стала ограничивать функции сторонних аналогичных приложений.