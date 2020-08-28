Россия запретит Apple отклонять новые приложения в App Store без причины

Apple уже выдали предписание об устранении нарушения. Проблема касалась сторонних разработчиков приложений. Также по предписанию приложения, разработанные Apple, не должны иметь преимуществ по сравнению со сторонними. Ещё ФАС подчеркнула обязанность компании предоставить другим разработчикам возможность распространять приложения родительского контроля в App Store без потери важных функций.

Apple должна выполнить требование до 30 ноября 2020 года. Однако американская компания может попытаться оспорить претензию ФАС.

Ранее Apple выпустила iOS 12 с предустановленным приложением Screen time для родительского контроля и стала ограничивать функции сторонних аналогичных приложений.