Россиян предупредили о гуляющем по WhatsApp* вируса под видом документов

Заражение начинается с открытия zip-файла в десктопной версии WhatsApp*. После запуска вирус внедряется в систему и автоматически рассылается всем контактам пользователя. Вред пока ограничивается лишь спамом или потерей аккаунта, но реальная опасность кроется глубже.

По словам Волина, такие вирусы часто служат «первым звеном» для будущих атак. Через уязвимость злоумышленники могут подключать зараженные компьютеры к своей сети и использовать их для атак на другие системы. С учетом фокуса на десктоп-версию WhatsApp эксперты предполагают, что целью могут быть корпоративные сети.

Специалист советует не запускать и не распаковывать файлы, в которых вы не уверены на 100%.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена