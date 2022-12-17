Россиян предупредили о массовых угонах аккаунтов в Telegram

В ведомстве сообщили, что в ложном сообщении может быть информация, будто пользователю отправили подарок — подписку на Телеграм Премиум. Если жертва нажмёт на кнопку, ему придёт код авторизации. На экране с подарком написано, что этот код нужно ввести, чтобы активировать подписку. Когда пользователь вводит код, его аккаунт тут же открывается у злоумышленника на компьютере.

В Минцифры добавили, что аккаунт может защитить двухфакторная аутентификация. Если вы уже перешли по ссылке и отправили код, то следует зайти в Настройки → Активные сессии и нажать ссылку «Завершить все другие сеансы».