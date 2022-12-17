Россиян предупредили о массовых угонах аккаунтов в Telegram

Россиян предупредили о массовых угонах аккаунтов в TelegramСхема простая, но эффективная
Минцифры рассказало, что 17 декабря пользователи Telegram столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов. Схема тут простая: вам присылают сообщение якобы от знакомого с фишинговой ссылкой.
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В ведомстве сообщили, что в ложном сообщении может быть информация, будто пользователю отправили подарок — подписку на Телеграм Премиум. Если жертва нажмёт на кнопку, ему придёт код авторизации. На экране с подарком написано, что этот код нужно ввести, чтобы активировать подписку. Когда пользователь вводит код, его аккаунт тут же открывается у злоумышленника на компьютере.
В Минцифры добавили, что аккаунт может защитить двухфакторная аутентификация. Если вы уже перешли по ссылке и отправили код, то следует зайти в Настройки → Активные сессии и нажать ссылку «Завершить все другие сеансы».