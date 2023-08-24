Россиян предупредили о новом мошенничестве через Telegram

Способ действия заключается в создании платформы, предлагающей услуги по обмену валют и криптовалют. При попытке воспользоваться сервисом пользователь попадает на Telegram-бота, который утверждает, что он обеспечивает обмен валют и международные денежные переводы.

Чтобы снизить бдительность пользователя, мошенники даже предлагают забрать наличные в указанном месте, указывая удобное время. Однако при этом сервис собирает персональные данные, включая ФИО, номер телефона и банковские реквизиты для оплаты.

Ольга Свистунова, контент-аналитик Kaspersky Lab, советует гражданам внимательно изучать платежные реквизиты и быть осторожными, если им предлагают перевести деньги на номер телефона, а не на юридическое лицо.