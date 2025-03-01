Россиян предупредили о новом способе мошенничества с письмами

По его словам, злоумышленники копируют обычные рекламные письма, к которым пользователи привыкли. Например, они могут отправить письмо с «розыгрышем квартиры» или «бесплатным призом», замаскировав его под рассылку известного магазина. Из-за знакомого оформления человек может не заметить подвоха и перейти по вредоносной ссылке.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно внимательно проверять каждое письмо, даже если оно пришло от знакомого отправителя. Любые необычные формулировки или небольшие ошибки могут указывать на подделку. Важно не переходить по ссылкам в подозрительных письмах и перепроверять их источник.