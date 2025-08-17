Россиян предупредили о схеме мошенников с фейковыми скриншотами из банков

Когда человек пытается получить обещанные деньги, преступники придумывают новые причины для перевода средств: называют это «комиссией», «разблокировкой счета» или «проверкой безопасности». В итоге деньги уходят напрямую мошенникам.

Правоохранители напомнили, что банки и платежные системы никогда не требуют перевода средств на счета физических лиц. Антифрод-системы также не предполагают переводов от клиента.

Эксперты призывают граждан быть внимательными: не верить «выигрышам» и «суперприбыльным инвестициям», не переводить деньги незнакомым людям и при малейших сомнениях связываться напрямую с банком.