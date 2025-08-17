Россиян предупредили о схеме мошенников с фейковыми скриншотами из банков

Опубликовано 17 августа 2025, 21:321 мин.
Россиян предупредили о схеме мошенников с фейковыми скриншотами из банковБудьте аккуратнее
Киберполиция сообщила о новой схеме обмана, связанной с поддельными скриншотами из банковских приложений. Злоумышленники рассылают изображения, которые выглядят как настоящие уведомления банка. На них якобы указано, что для вывода крупной суммы нужно сделать «встречный перевод» — например, 49 900 рублей. Мошенники объясняют это требованием «антифрод-системы», которая якобы проверяет получателя. Жертве обещают большие выплаты от «инвестиций» или «выигрыша».
Когда человек пытается получить обещанные деньги, преступники придумывают новые причины для перевода средств: называют это «комиссией», «разблокировкой счета» или «проверкой безопасности». В итоге деньги уходят напрямую мошенникам.
Правоохранители напомнили, что банки и платежные системы никогда не требуют перевода средств на счета физических лиц. Антифрод-системы также не предполагают переводов от клиента.
Эксперты призывают граждан быть внимательными: не верить «выигрышам» и «суперприбыльным инвестициям», не переводить деньги незнакомым людям и при малейших сомнениях связываться напрямую с банком.