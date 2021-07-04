Приложения
Сегодня в 08:01

Россиян предупредили об опасности установки пиратских приложений на Android

Они могут оказаться вирусными
Некоторые пользователи, не желая платить за приложения, устанавливают их пиратские копии. Эксперт рассказал, чем это может быть чревато.
Россиян предупредили об опасности установки пиратских приложений на Android

Об этом с «Российской газетой» беседовал директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов. Он сообщил, что в основном злоумышленники распространяют бесплатные копии приложений. «Это привлекательная для массового пользователя упаковка, в которую хакеры заворачивают вредоносные функции. Среди них могут быть программы-вымогатели, которые шифруют все данные на устройстве или полностью блокируют доступ к нему, требуя взамен выкуп; трояны и кейлоггеры, которые незаметно направляют пользовательские данные, включая логины и пароли, на сторонний сервер; программы удалённого доступа и другие», — перечислил специалист.

По его словам, преступники мониторят популярные поисковые запросы по пиратским версиям программ. После этого они вставляют вредоносный код в копии популярных приложений.

Эксперт уточнил, что иногда люди напарываются на опасные приложения не нарочно. Это происходит, если пользоваться не Google Play Store, а другим официальным магазином приложений для Android, который плохо проверяет программы.

Приложения иногда предлагают установить и с официального сайта разработчика. В этом случае стоит проанализировать скачиваемое: обратить внимание, к чему запрашивает доступ программа.