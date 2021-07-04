Россиян предупредили об опасности установки пиратских приложений на Android

Об этом с «Российской газетой» беседовал директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов. Он сообщил, что в основном злоумышленники распространяют бесплатные копии приложений. «Это привлекательная для массового пользователя упаковка, в которую хакеры заворачивают вредоносные функции. Среди них могут быть программы-вымогатели, которые шифруют все данные на устройстве или полностью блокируют доступ к нему, требуя взамен выкуп; трояны и кейлоггеры, которые незаметно направляют пользовательские данные, включая логины и пароли, на сторонний сервер; программы удалённого доступа и другие», — перечислил специалист.

По его словам, преступники мониторят популярные поисковые запросы по пиратским версиям программ. После этого они вставляют вредоносный код в копии популярных приложений.

Эксперт уточнил, что иногда люди напарываются на опасные приложения не нарочно. Это происходит, если пользоваться не Google Play Store, а другим официальным магазином приложений для Android, который плохо проверяет программы.

Приложения иногда предлагают установить и с официального сайта разработчика. В этом случае стоит проанализировать скачиваемое: обратить внимание, к чему запрашивает доступ программа.