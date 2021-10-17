Россиян призвали соблюдать правила переписки в мессенджерах

Корягина заявила, что к собеседнику в мессенджере стоит обращаться по имени. «Избегайте безличностных "приветов" и "добрых дней" — человеку приятно видеть личное обращение в переписке», — сказала эксперт.

Также она советует продумать своё сообщение перед отправкой. Нужно прикинуть, сколько времени у собеседника займёт ответ на сообщение. Корягина отметила, что в переписке не стоит сообщать негатив. Что-то плохое лучше обсуждать лично, с глазу на глаз.

Также она не рекомендует письменно менять место и время встреч. Об этом лучше сообщить звонком. Также стоит обращать внимание на статус собеседника: «занят» или «в отпуске». Разговор стоит завершать коротким прощанием.

По деловой переписке Корягина посоветовала представляться, если пишете в первый раз, а также указывать причину обращения. Эмодзи лучше не использовать. «Сохраняйте профессиональный стиль общения, сохраняя человечность, доброту и уважение к собеседнику», — заключила Корягина.