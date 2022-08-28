Россиян призвали удалить фото паспортов и банковских карт из переписок

Эксперты сообщили, что не стоит использовать записки и заметки в телефоне с данными банковских карт, паролями от социальных сетей, а также обмениваться ими в переписках.

«Обмениваясь фотографиями паспорта или банковских карт, вы рискуете "подарить" такую информацию злоумышленникам. Да, вы можете и использовать все возможные способы защиты, включая двухфакторную идентификацию, но ваш собеседник может и не знать о таком. Поэтому, если вам всё же пришлось обменяться важными данными, — удалите их из переписки, используя функцию "удалить у себя и собеседника", а также не забудьте очистить корзину в электронной почте после удаления подобных сообщений с "чувствительными данными"», — отметил один из специалистов.

Не следует также хранить рабочие данные на личных устройствах. При использовании облачных сервисов лучше применять шифрование.