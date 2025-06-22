Россиянам на ПМЭФ объяснили, как устроены схемы кибермошенников

Они подчеркнули, что одна из главных причин, по которой люди становятся жертвами — слабая осведомлённость об угрозах в интернете. На сессии показали отрывки пранков, где продемонстрировали, как мошенники выдают себя за сотрудников госорганов или используют технологии для подделки голосов близких людей. Часто жертвами становятся дети и пожилые родственники.

Эксперты сошлись во мнении, что современное мошенничество — это не просто попытка украсть деньги, а тщательно продуманное психологическое воздействие. Также участники обсуждения рассказали, что мошеннические колл-центры — это уже не кустарные группы, а профессиональные организации. По их словам, часть таких структур находится под контролем украинских властей.