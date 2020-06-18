Россиянам назвали правила безопасного использования мобильных приложений

Советы дал IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Он рассказал, что разработчики приложений могут использовать данные пользователей в рекламных целях, а ещё они могут попасть в руки мошенников.

Эксперт рекомендует при установке нового приложения, особенно от неизвестных разработчиков, внимательно следить за тем, чтобы запросы на доступ не выходили за функциональность самих приложений. Особенно следует обратить внимание на разрешения, касающиеся СМС. Через них злоумышленники смогут читать сообщения от банков с подтверждениями операций.

Также многим приложениям нельзя давать разрешения на доступ к контактам. Доступ к камере, например, позволит делать снимки когда угодно, а к микрофону — записывать и телефонные разговоры, и всё, что происходит рядом со смартфоном.