Россиянам неожиданно стала доступна и вскоре заблокирована нейросеть Google

Россиянам неожиданно стала доступна и вскоре заблокирована нейросеть GoogleGemini был, да всплыл
В ночь накануне пользователи в России неожиданно получили доступ к нейросети Google Gemini, которая с самого релиза недоступна в стране. Однако радость оказалась недолгой — уже под утро сервис снова перестал работать.
Gemini — это разработка Google, конкурирующая с ChatGPT. С её помощью можно вести диалоги, генерировать тексты, переводить, анализировать информацию и создавать изображения. И всё это ночью работало, подтвердил корреспондент Ferra.ru. Жаль, недолго.
Причины «ночного окна доступа» пока неизвестны. Скорее всего, это была техническая ошибка или внутреннее тестирование. Google официальных комментариев не давала.
Теперь остаётся лишь ждать.