Опубликовано 16 августа 2025, 15:00
1 мин.

В ночь накануне пользователи в России неожиданно получили доступ к нейросети Google Gemini, которая с самого релиза недоступна в стране. Однако радость оказалась недолгой — уже под утро сервис снова перестал работать.
Россиянам неожиданно стала доступна и вскоре заблокирована нейросеть Google

Gemini — это разработка Google, конкурирующая с ChatGPT. С её помощью можно вести диалоги, генерировать тексты, переводить, анализировать информацию и создавать изображения. И всё это ночью работало, подтвердил корреспондент Ferra.ru. Жаль, недолго.

Причины «ночного окна доступа» пока неизвестны. Скорее всего, это была техническая ошибка или внутреннее тестирование. Google официальных комментариев не давала.

Теперь остаётся лишь ждать.

