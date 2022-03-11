Россиянам пояснили, будет ли заблокирован WhatsApp

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Россиянам пояснили, будет ли заблокирован WhatsAppВладельца мессенджера — Meta — признают экстремистской организацией
Сегодня весь день разворачивается конфликт между компанией Meta и российскими властями. Звучали угрозы, что в стране заблокируют все сервисы компании, а она владеет Facebook, WhatsApp и Instagram. Теперь наконец стало ясно, стоит ли бояться блокировки пользователям мессенджера.
Источник РИА Новости и ТАСС заявил, что WhatsApp не затронут меры блокировки против Meta, поскольку это средство общения, а не размещения информации. А вот Facebook и Instagram заблокируют. Саму Meta признают экстремистской организацией.
Напомним, ранее Meta сообщила о временном снятии запрета на «язык вражды» в отношении российских военных. В России на это, ожидаемо, отреагировали резко отрицательно. Генпрокуратура потребовала запретить доступ к сервисам компании и возбудить против неё уголовное дело.
Источник: РИА Новости