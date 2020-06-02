Россиянам позволили заказывать такси прямо из сообществ «ВКонтакте»

Необходимо только, чтобы у этого сообщества был указан адрес. Это удобнее потому, что пользователю не придётся переходить в другое приложение и вручную вводить адрес.

Всё это работает благодаря мини-приложению VK Taxi на базе «Ситимобил». Пользователю нужно просто открыть в мобильном приложении VK страницу какого-либо магазина, кафе или салона красоты и нажать «Заказать такси». Поле «Куда» заполнится автоматически. Надо будет заполнить только поле «Откуда».

В пресс-релизе соцсеть напоминает, что мини-приложение VK Taxi создано на платформе VK Mini Apps. Оплатить поездку на такси можно банковской картой или c помощью VK Pay.