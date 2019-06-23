Россиянам предложили бесплатное приложение для проверки алкоголя

Эксперты предупредили, что покупать алкоголь в местах несанкционированной торговли (то есть в киосках или с рук), не стоит. Так же, как и в интернете, потому что продажа спиртных напитков в сети запрещена. В целом, алкогольная продукция должна быть зарегистрирована в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). А это значит, что её реализация может происходить только с использованием кассового аппарата.

Чтобы проверить, легальную ли продукцию вы хотите приобрести, Роспотребнадзор посоветовал воспользоваться бесплатным приложением «АнтиКонтрафакт Алко».

Сотрудники ведомства также рекомендуют обращать внимание на стоимость спиртных напитков. Например, пол-литровая бутылка водки крепостью 40% должна стоить не не менее 205 рублей, а такой же объём коньяка — не менее 371 рубля.