Россиянам предложили перейти во «ВКонтакте» и «Одноклассники» вместо Instagram

«Госуслуги» напомнили в письме, что Генеральная прокуратура приняла решение о запрете Instagram в России. Утверждается, что руководство соцсети «вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию». Стоит отметить, что вчера компания Meta, владелец Instagram, пояснила, что разрешает применять «язык вражды» к российским военным только украинским пользователям и не потерпит русофобии и дискриминации по отношению ко всем россиянам.

В Роскомнадзоре заявили, что «необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети». Поэтому Instagram прекратит работу на территории России с 00 часов 14 марта.

Ведомство также посоветовало россиянам перейти на соцсети VK и Одноклассники.