Россиянам рассказали, как не дать детям просидеть все праздники в интернете

Специалист Роскачества порекомендовал использовать приложения для родительского контроля. Они позволят ограничить активность детей на мобильных устройствах, а также фильтровать информацию, которую они получают. У приложений для родительского контроля есть опции для запрета сайтов, мониторинга поисковых запросов ребёнка, ограничения видео на YouTube, определения максимального экранного времени.

Ещё такие приложения могут предоставлять родителям полную статистику о деятельности ребенка. Иногда можно узнавать даже о звонках и SMS. Есть у приложений и GPS-функциональность.

Роскачество советует следующие приложения для родительского контроля: Kaspersky Safe Kids, ESET, Safe Family, Norton Family и Kroha.