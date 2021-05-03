Приложения
Сегодня в 11:54
Россиянам рассказали, как не дать детям просидеть все праздники в интернете
Есть специальные приложения
В России с 1 по 10 мая объявлены выходные. Дети тоже освобождены от занятий в школе и секциях. Роскачество дало советы родителям, как не дать детям просидеть все праздники в интернете.
Специалист Роскачества порекомендовал использовать приложения для родительского контроля. Они позволят ограничить активность детей на мобильных устройствах, а также фильтровать информацию, которую они получают. У приложений для родительского контроля есть опции для запрета сайтов, мониторинга поисковых запросов ребёнка, ограничения видео на YouTube, определения максимального экранного времени.
Ещё такие приложения могут предоставлять родителям полную статистику о деятельности ребенка. Иногда можно узнавать даже о звонках и SMS. Есть у приложений и GPS-функциональность.
Роскачество советует следующие приложения для родительского контроля: Kaspersky Safe Kids, ESET, Safe Family, Norton Family и Kroha.