Россиянам рассказали, как узнать, какие данные собирает приложение

Об этом эксперт беседовал с «Российской газетой». Сначала он посоветовал не устанавливать приложения из непроверенных источников, то есть не из Google Play Store и App Store. Это чревато высоким риском утечки данных.

Впрочем, скачанные из официальных источников приложения тоже собирают данные. Но они получают на это соглашение пользователя. Эксперт порекомендовал читать такие пользовательские соглашения. Через них можно узнать, какую информацию обрабатывает приложение. Также в документах указывается права права разработчика на использование и передачу данных третьим лицам.

Ещё один способ понять, какие данные собирает приложение — посмотреть, какие разрешения оно запрашивает. Также специалист отметил, что иногда люди замечают, как им показывают таргетированную рекламу по предметам, которые они лишь обсуждали вживую. Тогда «сразу возникают вопросы к сервисам, которые имеют доступ к микрофону», — отметил эксперт.