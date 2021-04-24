Россиянам рассказали, как защитить деньги в онлайн-банках

Он отметил, что сейчас часто происходят утечки данных банковских карт и другой информации о клиентах. Используя это, злоумышленник может получить доступ к личному кабинету. Специалист рассказал, что упрощает мошеннику доступ в личный кабинет.

Во-первых, это использование в качестве логина номера телефона. Во-вторых, если для восстановления доступа в личный кабинет необходим только номер телефона и карточные данные. В-третьих, это SMS-уведомления. Лучше отключить их и перейти на push-уведомления.

Кроме того, специалист посоветовал банкам добавить дополнительный фактор аутентификации при восстановлении доступа, например кодовое слово. Ещё организациям стоит самим создавать произвольные имена пользователей, а также добавить функцию подтверждения переводов только по push.