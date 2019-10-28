Россиянам разрешили оплачивать счёт в ресторане через приложение

«РБК» пишет, что новое приложение построено на базе уже существующих алгоритмов, использующихся в приложениях Plazius и «Афиша-Рестораны». Если у пользователя уже установлено Plazius, то ему предложат сделать обновление на SberFood.

«Частично новый сервис дублирует уже существующий функционал (бронь столика и оплата заказа онлайн и безналичные чаевые), но у него также появились новые возможности — подборки «Афиша-Рестораны», а также предварительный заказ еды и напитков, которые будут готовы к моменту, когда вы придете в кафе», — рассказали РБК.

В приложении также можно поставить оценку заведению и оставить безналичные чаевые. Сумму для последних назначает сам пользователь.

SberFood уже работает для 52 тысяч ресторанов в 72 городах. Однако не во всех городах доступен полный набор опций.