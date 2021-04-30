Россиянам разрешили сдавать личные автомобили в краткосрочную аренду

Дептранс открыл регистрацию для первых 100 участников-тестировщиков нового проекта, который назвали «Рули». Участник сможет сдавать в аренду свой автомобиль друзьям и знакомым и заработать на этом.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, нужно скачать мобильное приложение «Рули» и зарегистрироваться. Когда автомобиль простаивает, можно выставить статус-объявление с условиями аренды. После этого надо отметить людей из списка контактов в телефоне. Они получат уведомления и смогут арендовать машину.

Первым 100 пользователям Дептранс также предоставит страховку на срок тестирования сервиса. Оплата штрафов будет ложиться на нарушителя.

Подробности о проекте можно посмотреть на сайте mos.ru/ruli.