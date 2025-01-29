Россияне массово стали скачивать китайский чат-бот DeepSeek и выбили его в топы

DeepSeek — это продвинутая языковая модель, созданная китайской компанией в 2023 году. Она умеет писать тексты, искать информацию, объяснять изображения и даже программировать на разных языках. Ее последняя версия DeepSeek-V3 была представлена в конце 2023 года и сравнима по качеству с западными аналогами, но требует меньше ресурсов для обучения.

Успех DeepSeek встревожил рынок. Стоимость акций Nvidia упала на 18%, так как инвесторы опасаются снижения спроса на дорогие чипы. Известные эксперты отмечают, что DeepSeek предлагает качественный и доступный искусственный интеллект, что может изменить рынок. Некоторые считают его технологическим прорывом, другие — удачным сочетанием существующих решений.