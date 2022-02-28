Россияне не смогли оплатить подписки на Netflix и Spotify

Редакторы vc.ru рассказали, что не смогли оплатить подписку на Spotify с карты Альфа-банка и зарегистрировать подписку на Netflix через карту Тинькофф. Журналисты обратились в банк, там ответили, что проблема у Netflix на стороне банка-эквайера, который внесён в санкционный список.

Ранее под санкции попали следующие банки: ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и ФК «Открытие» (блокирующие санкции США — попадание в чёрный список SDN), Сбербанк (санкции США в отношении корреспондентских счетов), Промсвязьбанк и банк «Россия» (европейские и американские санкции).