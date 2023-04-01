Россияне переходят на Likee: трафик TikTok в РФ упал

Причиной спада TikTok стал запрет на загрузку новых видео для российских пользователей, введённый в марте 2022 года. С тех пор аудитория приложения стала искать альтернативные площадки для просмотра и создания коротких роликов.

Среди конкурентов TikTok выделился сервис Likee, который ранее не занимал значительной доли на рынке. С весны 2022 года до июня 2023 года трафик в Likee увеличился вдвое, а за год — втрое.

Также росли показатели российских сервисов коротких видео, таких как Yappy и VK Клипы.