Россияне переходят на Likee: трафик TikTok в РФ упал

09:13, 01 апреля 2023
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Россияне переходят на Likee: трафик TikTok в РФ упалВсё потому что тиктоки публиковать больше нельзя
Сервис коротких видео Likee стал популярнее в России на фоне падения интереса к TikTok. По данным МегаФона, трафик в первом приложении вырос втрое за год, в то время как трафик во втором снизился вдвое.
Фото: Flickr
Причиной спада TikTok стал запрет на загрузку новых видео для российских пользователей, введённый в марте 2022 года. С тех пор аудитория приложения стала искать альтернативные площадки для просмотра и создания коротких роликов.
Среди конкурентов TikTok выделился сервис Likee, который ранее не занимал значительной доли на рынке. С весны 2022 года до июня 2023 года трафик в Likee увеличился вдвое, а за год — втрое.
Также росли показатели российских сервисов коротких видео, таких как Yappy и VK Клипы.