Россияне перешли на покупки в WhatsApp и Telegram

По данным аналитиков, почти 40% россиян в ноябре 2022 года совершили покупки в мессенджерах. Это на 11 процентных пунктов больше, чем в феврале. В основном люди покупали товары в WhatsApp и Telegram.

Аналитики считают, что популярность таких покупок растёт из-за их удобства. Клиент может не делать дополнительные шаги по переходу в корзину или личный кабинет, а оплатить товар по ссылке из чата. По мнению экспертов, мессенджеры как канал продаж имеют высокий потенциал роста.