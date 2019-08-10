Россияне побили рекорд по посещаемости Instagram из-за «ненависти» к Леди Гаге

В июле трафик Instagram из России достиг показателя в 246,87 миллиона посещений. Учитывались и мобильные, и десктопные устройства. По метрике SimilarWeb, одно посещение засчитывается, когда пользователь открыл одну или несколько страниц сайта (в данном случае, instagram.com). Если же пользователь просматривал страницу более 30 минут, то сервис фиксирует уже второе посещение. Стоит отметить, что другие соцсети такого роста в прошлом месяце не фиксировали.

SimilarWeb, конечно, причины буйного роста не объясняет. Но журналисты вспомнили, что в июле активность россиян в Instagram широко обсуждалась в СМИ. Всё дело в том, что в прошлом месяце стало известно о расставании российской модели Ирины Шейк с американским актером Брэдли Купером. СМИ сообщили, что причиной тому стал роман актёра с Леди Гагой. Россияне принялись бурно обсуждать данную новость, в том числе, в комментариях в Instagram-аккаунте певицы. Так, количество комментариев под публикацией Леди Гаги от 16 июля на сегодняшний день превысило 1 миллион. Большая их часть оставлена русскоязычными пользователями.

Обсуждение этой ситуации в СМИ только подогрело интерес россиян. И они устроили настоящий флешмоб в аккаунте певицы, обмениваясь случайными сообщениями.