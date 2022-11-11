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12:12, 11 ноября 2022
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Россияне слабо интересуются политикой, есть новое доказательство

Хотя казалось бы

Исследовательская компания Mediascope узнала, что в октябре доля поисковых запросов россиян на социально-политическую тематику в YouTube составила всего 8%. Куда больше жители РФ интересуются музыкой и развлечениями.

Россияне слабо интересуются политикой, есть новое доказательство

Наиболее популярными поисковыми запросами стали музыка (19%), развлечения (18%), детский контент (12%), видеоигры (11%) и сериалы (9%). В целом, россияне тратят на просмотр видеоконтента в интернете 18% всего времени онлайн. 15% из них приходится на YouTube.

Отмечается, что и в январе 2022 года социально-политический контент на YouTube среди российских пользователей не входил в топ-5. Тогда на него приходилось всего 4% поисковых запросов. То есть сейчас доля и того больше. Пиковый интерес был зафиксирован в марте. Затем народ постепенно терял интерес к политике. В сентябре после объявления в России частичной мобилизации снова начался рост, но уже не такой сильный. К октябрю интерес вновь пошёл на спад.

В основном в категории социально-политический контент в октябре 2022 года искали «Новости» (1,7%), «Владимир Путин» (1%) и «СВО» (0,8%), «Взрыв Крымского моста» (0,5%).

Источник фото:Unsplash
Источник:РБК
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