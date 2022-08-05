Россияне стали больше доверять Telegram в качестве источника информации

Эксперты «Ромир» проанализировали влияние социально-экономической ситуации на медиапотребление россиян в период с 25 по 31 июля. Доля пользователей Telegram среди россиян выросла с 23% до 28%. Доверять информации из мессенджера стал каждый четвёртый. Лишь неделей ранее Telegram доверял каждый пятый россиянин. Для многих мессенджер выступает в качестве основного источника информации.

Аналитики также пришли к выводу, что увеличился среднедневной охват аудитории у федеральных телеканалов, но в основном благодаря развлекательным ресурсам.