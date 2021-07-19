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Сегодня в 14:56

Россияне стали массово скачивать приложение для слежки за друзьями

А топ скачиваний возглавил Telegram
Исследовательская компания App Annie представила отчёт по рынку приложений за второй квартал 2021 года. Оказалось, что россияне активно скачивают Telegram, проявляют интерес к сервисам проката электросамокатов, а ещё вывели в топ программу для слежки за друзьями.
Россияне стали массово скачивать приложение для слежки за друзьями

В рейтинг App Annie по загрузкам на первое место вышел Telegram, обогнав TikTok. На третьем месте внезапно оказалось приложение Zenly. Это карта, которая помогает узнать, чем заняты друзья и родственники. Разработчики обещают, что с помощью программы можно также отследить, когда друзья оказываются вместе.

Россияне стали массово скачивать приложение для слежки за друзьями

App Annie

Также аналитики отметили, что топ популярных приложений в России отражает интерес пользователей к аренде электросамокатов. App Annie пишет, что россияне переходят на самокаты, возможно, из-за пробок в больших городах. На рынке доминируют два российских стартапа: Whoosh и Urent.

Кроме того, исследование показало, что Россия стала лидером по росту количества времени, потраченного на мобильные приложения.