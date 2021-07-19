Россияне стали массово скачивать приложение для слежки за друзьями

Также аналитики отметили, что топ популярных приложений в России отражает интерес пользователей к аренде электросамокатов. App Annie пишет, что россияне переходят на самокаты, возможно, из-за пробок в больших городах. На рынке доминируют два российских стартапа: Whoosh и Urent.

Кроме того, исследование показало, что Россия стала лидером по росту количества времени, потраченного на мобильные приложения.