Россияне стали массово скачивать приложение для слежки за друзьями

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Сегодня в 14:56
Россияне стали массово скачивать приложение для слежки за друзьямиА топ скачиваний возглавил Telegram
Исследовательская компания App Annie представила отчёт по рынку приложений за второй квартал 2021 года. Оказалось, что россияне активно скачивают Telegram, проявляют интерес к сервисам проката электросамокатов, а ещё вывели в топ программу для слежки за друзьями.
В рейтинг App Annie по загрузкам на первое место вышел Telegram, обогнав TikTok. На третьем месте внезапно оказалось приложение Zenly. Это карта, которая помогает узнать, чем заняты друзья и родственники. Разработчики обещают, что с помощью программы можно также отследить, когда друзья оказываются вместе.
App Annie
Также аналитики отметили, что топ популярных приложений в России отражает интерес пользователей к аренде электросамокатов. App Annie пишет, что россияне переходят на самокаты, возможно, из-за пробок в больших городах. На рынке доминируют два российских стартапа: Whoosh и Urent.
Кроме того, исследование показало, что Россия стала лидером по росту количества времени, потраченного на мобильные приложения.