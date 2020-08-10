Россияне стали проводить больше времени в TikTok, чем в Instagram

Скриншотом, на котором видны тенденции, поделился Telegram-канал «Кухня Яндекс.Дзена». На графике отображён показатель Total Time, который обозначает количество минут в неделю. На нём хорошо видно, что за период с 11 августа 2019 по 8 августа 2020 года время использования TikTok уверенно росло. Для Instagram тоже в целом наблюдался рост, но в последние месяцы приложение «подсдало» и уступило TikTok. Однако по объёму активной аудитории последнему приложению ещё очень далеко до первого.