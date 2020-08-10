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Россияне стали проводить больше времени в TikTok, чем в Instagram
Но аудитория пока больше у Instagram
Россияне стали проводить больше времени в TikTok, чем в Instagram. Об этом свидетельствуют данные AppAnnie за начало августа.
Скриншотом, на котором видны тенденции, поделился Telegram-канал «Кухня Яндекс.Дзена». На графике отображён показатель Total Time, который обозначает количество минут в неделю. На нём хорошо видно, что за период с 11 августа 2019 по 8 августа 2020 года время использования TikTok уверенно росло. Для Instagram тоже в целом наблюдался рост, но в последние месяцы приложение «подсдало» и уступило TikTok. Однако по объёму активной аудитории последнему приложению ещё очень далеко до первого.
Кухня Яндекс.Дзена
Напомним, TikTok владеет китайская компания ByteDance. Недавно Дональд Трамп начал принимать меры по блокировке сервиса в США. В связи с этим Microsoft ведёт переговоры с ByteDance по поводу покупки американского отделения.