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Россияне устроили «митинг» в приложении, не выходя из дома

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Россияне устроили «митинг» в приложении, не выходя из дома. Они сделали это с помощью Яндекс.Навигатора.

Импровизированный митинг начали жители Ростова-на-Дону. Об этом сообщают местные СМИ и группы во «ВКонтакте». Пользователи Яндекс.Навигатора воспользовались функцией «оставить комментарий», чтобы массово заполнить сообщениями точку на площади Советов. Если сейчас зайти в приложение, то на этой локации можно увидеть огромное количество комментариев самого разного содержания. Кто-то просит денег, кто-то возмущается мерами, принимаемыми правительством в связи с распространением коронавирусной инфекции, а кто-то просто шутит.

«Тем временем на площади Советов, в эти минуты проходит электронный митинг. Вероятнее всего — несанкционированный», — иронично пишут авторы поста в группе, которая сообщила о событии.

Редакция Ferra.ru также заметила подобные сообщения на различных локациях в других городах.

Так выглядит площадь Советов в Ростове-на-Дону

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